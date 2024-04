Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SwiftERM est un SaaS d'hyper-personnalisation d'IA pour le marketing par e-mail. C'est pour les sites de commerce électronique qui bénéficient de visiteurs fréquents. Il utilise toutes les données capturées sur votre site pour prédire ce que chaque consommateur unique est le plus susceptible d'acheter ensuite. Il fonctionne de manière totalement autonome – sans aucune intervention humaine. Cela nourrit votre relation avec chaque personne qui achète avec vous, en tant qu'appréciation de cette personne en tant qu'individu, reflétée dans les produits en constante évolution que chacun propose. Il identifie leurs besoins, désirs et désirs les plus urgents tout au long de leur vie, un algorithme d'IA de pointe offre l'un des retours sur investissement les plus élevés du marketing de commerce électronique.

Site Web : swifterm.com

