SwapSurprise.ai est un outil qui utilise Cookiebot pour permettre aux propriétaires de sites Web de se conformer aux réglementations en matière de confidentialité des données, notamment en ce qui concerne l'utilisation de cookies. Il fournit une solution complète de gestion du consentement qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs préférences en matière de cookies. L'outil classe les cookies en cookies nécessaires, de préférence, statistiques et marketing et fournit des informations détaillées sur chaque catégorie. Les cookies nécessaires sont essentiels à la fonctionnalité de base du site Web, tandis que les cookies de préférence mémorisent les paramètres spécifiques à l'utilisateur. Les cookies statistiques sont utilisés pour collecter des données anonymisées sur les interactions des visiteurs, aidant ainsi les propriétaires de sites Web à comprendre le comportement des utilisateurs. Les cookies marketing suivent les visiteurs sur les sites Web pour afficher des publicités pertinentes et attrayantes. SwapSurprise.ai est également intégré à Shopify, permettant des fonctions de paiement et de paiement sécurisées. Il comprend divers cookies liés aux transactions sécurisées et au stockage des informations d'identification des clients. De plus, l'outil offre une gestion du consentement inter-domaines, permettant aux utilisateurs d'appliquer leurs préférences de consentement à plusieurs domaines. La déclaration de cookie et l'ID de consentement fournis permettent aux utilisateurs de suivre et de gérer facilement leur consentement, garantissant ainsi la transparence et le contrôle de leurs données. SwapSurprise.ai aide les propriétaires de sites Web à répondre aux exigences légales tout en respectant la confidentialité et les préférences des utilisateurs. Veuillez noter que les détails et les chiffres spécifiques mentionnés dans le texte original ont été omis pour éviter d'éventuelles inexactitudes.

Site Web : swapsurprise.ai

