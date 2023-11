Avec notre application, vous pouvez profiter de « cette sensation de Superdrug » où que vous alliez ! Achetez des milliers de produits de santé et de beauté de grandes marques dans le confort de votre maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Commandez vos essentiels dans différentes catégories, notamment les soins de la peau, le maquillage, les soins capillaires, les parfums, la santé et les accessoires. Créez des listes de souhaits pour conserver vos produits incontournables à acheter plus tard et, bien sûr, rendez votre prochaine vente de Superdrug encore plus agréable grâce à nos offres et promotions.

Site Web : superdrug.com

