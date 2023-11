Le moyen le plus rapide de résumer des vidéos YouTube. Podcasts, talk-shows, interviews, documentaires et bien plus encore ! Essayez Summify AI pour obtenir les points clés et les principaux points à retenir, résumez et transformez facilement des vidéos YouTube sous différentes formes avec un outil alimenté par l'IA.

Site Web : summify.io

