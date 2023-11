Study Gateway est le service d'étude biblique en streaming vidéo de Zondervan et Thomas Nelson, mettant en vedette les enseignants, auteurs et pasteurs de la Bible les plus fiables au monde, notamment Max Lucado, Anne Graham Lotz, Louie Giglio, Rick Warren, Derwin Gray, Lysa TerKeurst, Jennie Allen. , Andy Stanley, Chrystal Evans Hurst, John Ortberg, Ann Voskamp, ​​Christine Caine, Jada Edwards, Bob Goff et Jim Cymbala. Regardez des milliers de vidéos d’études bibliques sur des sujets tels que le discipulat, la victoire et la guérison, la vie chrétienne et les discussions bibliques. Obtenez l'application dans le cadre de votre abonnement Study Gateway.

Site Web : faithgateway.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Study Gateway. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.