Chez StarNgage, nous pensons que le contenu visuel distribué socialement est l'avenir de la publicité. Cela se passe désormais sur Instagram et nous souhaitons aider les marques dans cette aventure et gagner sur Instagram. Cette plateforme permet aux marques de mesurer leurs efforts marketing sur Instagram et d'engager des influenceurs pour créer du contenu.

Site Web : starngage.com

