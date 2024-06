Stacktape est un framework de développement cloud sans DevOps. Il fonctionne sur AWS et intègre d'autres fournisseurs de services cloud populaires (tels que MongoDb Atlas). Il permet à chaque développeur (même junior) de développer, déployer et exécuter des applications de production. Il automatise la gestion de l'infrastructure, le packaging du code source, les déploiements et bien plus encore. Contrairement à d'autres solutions, Stacktape est à la fois puissante (comme AWS CloudFormation ou Terraform) et facile à utiliser (comme Heroku ou Firebase). Entre autres avantages, cela supprime le besoin d’experts DevOps/Cloud dédiés et rend les développeurs plus productifs.

Site Web : stacktape.com

