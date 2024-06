Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SQLite Cloud offre un moyen simple de partager des bases de données SQLite mono-utilisateur dans le cloud. Nous proposons des fonctionnalités d'entreprise telles que des solutions de mise à l'échelle avancées, une sauvegarde continue, la conformité ACID sur plusieurs nœuds (et plusieurs zones), des fonctionnalités pub/sub, un puissant contrôle d'accès des utilisateurs/rôles et un langage de programmation basé sur javascript pour étendre le SQL intégré. langage et commandes. Toutes les fonctionnalités sont disponibles via un tableau de bord d'administration Web facile à utiliser.

Site Web : sqlitecloud.io

