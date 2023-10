Splitwise est un outil gratuit permettant aux amis et aux colocataires de suivre les factures et autres dépenses partagées, afin que tout le monde soit remboursé. Sur le web, iPhone et Android !

Site Web : splitwise.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Splitwise. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.