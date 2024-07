SpeedLegal est un outil parajuridique basé sur l'IA qui offre des capacités améliorées d'examen des contrats. Il permet aux utilisateurs d'identifier rapidement les risques, de comprendre les stipulations critiques et de recevoir des conseils personnalisés, facilitant ainsi une navigation plus précise dans les accords. Les fonctionnalités principales de SpeedLegal incluent l'identification des risques contractuels, la compréhension des aspects importants du jargon juridique, la fourniture de suggestions personnalisées basées sur les besoins contractuels spécifiques définis par l'utilisateur et la fourniture d'analyses et d'informations exploitables à partir de vos contrats. L'IA peut répondre aux questions liées aux contrats dans un langage simple et facile à comprendre et créer des résumés courts et clairs pour aider les utilisateurs à comprendre des contrats complexes en un coup d'œil. Il prend en charge la révision de nombreux types de contrats dans plusieurs langues. SpeedLegal permet également aux utilisateurs de personnaliser leurs normes contractuelles pour qu'elles correspondent à leurs objectifs commerciaux et maintenir l'uniformité de chaque accord. Les avocats et les professionnels lui font confiance et ont été félicités pour avoir contribué à réduire les délais de négociation des contrats, à identifier plus rapidement les éléments financiers clés et à économiser sur les frais de conseil externe.

Site Web : speedlegal.io

