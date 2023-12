Spectrio est une solution d'affichage numérique destinée aux entreprises de toutes tailles, dans un large éventail de secteurs. Spectrio permet aux entreprises de transformer leurs sites en destinations passionnantes pour les clients et les employés. Les clients utilisent notre bibliothèque de contenus diversifiée pour capter l'attention de leurs clients avec des vidéos de marque, des menus numériques, la télévision dans la salle d'attente, des kiosques interactifs, des murs vidéo, des services d'orientation et bien plus encore ! Connectez facilement un lecteur multimédia d'affichage numérique Spectrio à n'importe quel téléviseur, puis gérez votre contenu avec notre tableau de bord moderne et innovant depuis n'importe quel appareil, n'importe où. Les utilisateurs peuvent parcourir nos thèmes de couleurs prédéfinis ou créer leurs propres modèles de marque pour vraiment faire ressortir leurs affichages. Notre tableau de bord facile à utiliser permet aux utilisateurs de télécharger et de planifier du contenu, garantissant ainsi que le bon message est affiché au bon moment. L’orientation de notre logiciel garantit un affichage optimal des designs. Grâce aux capacités multi-emplacements, les utilisateurs de Spectrio peuvent planifier du contenu, définir des images spécifiques pour certaines heures et certains lieux, et contrôler la fréquence et la durée d'exécution des applications. Les entreprises peuvent choisir d'afficher une multitude de visuels pertinents, notamment des flux de médias sociaux en direct, des listes d'attente numériques, des actualités locales, la météo, etc.

Site Web : spectrio.com

