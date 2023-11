Sora, par OverDrive Education. Empruntez des livres électroniques et des livres audio dans la bibliothèque de votre école avec Sora. La configuration est simple : recherchez simplement votre école et connectez-vous. Téléchargez ou diffusez ensuite vos devoirs et vos livres préférés sur votre appareil.

Site Web : meet.soraapp.com

