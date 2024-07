socra est une plate-forme basée sur l'IA pour la définition et la réalisation d'objectifs personnels. La plateforme offre une variété d'outils pour aider les utilisateurs à organiser et planifier leurs objectifs, à se connecter avec une communauté de soutien et à recevoir des conseils personnalisés de leur coach personnel en IA, Socrates. Les utilisateurs peuvent diviser leurs objectifs en étapes gérables à l'aide de la fonction « Parcours » de Socra et suivre leurs progrès vers leur réalisation. De plus, la plate-forme prévoit d'introduire à l'avenir des outils de pointe pour un suivi intelligent des progrès et la création d'une communauté. socra accorde une grande importance à la confidentialité des données et exploite OpenAI pour garantir la sécurité des informations de ses utilisateurs. Les utilisateurs se voient attribuer une quantité dynamique d'utilisation quotidienne de l'IA, qui change en fonction de l'utilisation du système, et peuvent augmenter leur capacité d'IA en s'abonnant à des niveaux premium ou pro. Dans l'ensemble, socra est idéal pour les personnes qui souhaitent tirer parti de la technologie de l'IA pour rester organisées, productives et sur la voie du succès, et qui peuvent bénéficier du soutien d'une communauté.

Site Web : socra.com

