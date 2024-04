SocialEpoch est un fournisseur de solutions de vente sociale B2B, dont la mission est d'aider les entreprises à tirer parti de la puissance des médias sociaux pour stimuler les ventes et accroître la notoriété de leur marque. Notre équipe d’experts possède une compréhension approfondie des défis et opportunités uniques auxquels les entreprises B2B sont confrontées à l’ère numérique. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer une stratégie de vente sociale personnalisée, adaptée à leurs objectifs commerciaux spécifiques et à leur public cible. Nous pensons que les médias sociaux constituent un outil crucial pour les entreprises B2B qui cherchent à se connecter avec leurs clients, à établir des relations significatives et à stimuler la croissance de leur entreprise. SocialEpoch fournit des solutions complètes de bout en bout pour les plateformes et canaux de marketing numérique modernes, ainsi que les logiciels SalesTech afin que les entreprises puissent garder une longueur d'avance. L'outil d'automatisation du marketing Facebook et WhatsApp SCRM sont deux de nos principaux produits, offrant un engagement social auto-proactif, la technologie RPA et une plateforme de marketing et de vente tout-en-un. Nous proposons également des formations et un soutien pour aider nos clients à mettre en œuvre et à maintenir efficacement leurs efforts de vente sociale. Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents grâce à des outils de vente et de marketing automatisés. Nous pensons que l’innovation et la technologie doivent être exploitées pour aider les entreprises à atteindre de nouveaux sommets et nous vous avons rendu cela possible.

