SketchUp est un programme informatique de modélisation 3D destiné à un large éventail d'applications de dessin telles que l'architecture, le design d'intérieur, l'architecture paysagère, le génie civil et mécanique, la conception de films et de jeux vidéo. Il est disponible sous la forme d'une application Web, SketchUp Free, d'une version gratuite, SketchUp Make, et d'une version payante avec des fonctionnalités supplémentaires, SketchUp Pro. SketchUp appartient à Trimble Inc., une société d'équipement de cartographie et de navigation. Il existe une bibliothèque en ligne d'assemblages de modèles gratuits (par exemple fenêtres, portes, automobiles), 3D Warehouse, à laquelle les utilisateurs peuvent contribuer des modèles. Le programme inclut une fonctionnalité de mise en page de dessin, permet le rendu de surface dans des « styles » variables, prend en charge les programmes « plug-in » tiers hébergés sur un site appelé Extension Warehouse pour fournir d'autres fonctionnalités (par exemple, un rendu proche du photo-réalisme) et permet le placement de ses modèles dans Google Earth.

