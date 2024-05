Simms Fishing

Simms a été fondée en 1980 par John Simms, pêcheur visionnaire et guide de rivière de longue date. Après avoir passé des décennies à offrir à ses clients des expériences qui changent leur vie sur les rivières les plus majestueuses du monde, John s'est rendu compte que les cuissardes disponibles à l'époque n'étaient pas à la hauteur pour garder les personnes qu'il guidait au sec, à l'aise et en sécurité sur la rivière. Peu importe les guides qui, comme lui, vivaient et respiraient le sport plus de 150 jours par an. Il s'est alors mis à créer des produits dignes d'une nouvelle génération de pêcheurs qui, comme lui, souhaitaient sortir plus tôt sur l'eau et y rester plus longtemps, par tous les temps. Que vous soyez un guide chevronné ou un enfant prenant son premier lancer sur le quai familial. Que vos eaux natales soient la baie de Tokyo ou la baie de Bristol. Que vous tiriez un bateau dérivant ou un gréement prêt pour le tournoi, Simms s'engage à abaisser les barrières qui se dressent entre les rivières, les lacs et les eaux libres du monde et ceux qui entendent leur appel.

Site Web : simmsfishing.com

