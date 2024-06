Une plateforme pour tous vos besoins en matière de création vidéo Transformez votre façon de communiquer grâce à la puissance de la vidéo. Créez du contenu de qualité de manière rentable et à grande échelle avec la suite d'applications et de services de Shootsta. Visitez shootsta.com Contenu vidéo de qualité à grande échelle Créez des vidéos professionnelles facilement, rapidement et de manière rentable dans l'ensemble de votre organisation avec Shootsta Pro – une solution d'abonnement vidéo adaptée pour répondre à vos besoins vidéo croissants. Vous responsabiliser grâce à notre service de post-production Nous responsabilisons les équipes du monde entier grâce à notre service de post-production. Nous vous fournissons la technologie, la formation et les services professionnels pour simplifier votre processus de production vidéo. Notre modèle commercial unique vous permet de créer à grande échelle du contenu vidéo de qualité, adapté à votre marque, prêt à être partagé en seulement 24 heures. C’est le mélange parfait entre la production vidéo interne et externalisée. C'est de la vidéo simplifiée. Accélérez votre cycle de vente avec des vidéos personnalisées. Notre application basée sur l'IA vous aide à réduire le bruit grâce à la création vidéo automatisée. Engagez vos prospects à chaque étape. Donnez à votre entreprise l’avantage à chaque étape du cycle de vente. De la sensibilisation au suivi, utilisez la vidéo pour accélérer votre pipeline, migrer les MQL vers les SQL et conclure des transactions plus rapidement. Cela ne prend que quelques minutes pour créer une vidéo personnalisée de qualité et la partager directement dans un email. Aucune compétence technique requise. Messages vidéo partageables instantanément Transformez la façon dont vous communiquez avec vos collègues et clients grâce à l'enregistrement d'écran. Faites une démonstration comme vous le feriez en personne. Capturez ce qui se trouve sur votre écran, votre webcam ou les deux en vidéo de haute qualité. Dessinez directement sur l’écran pour mettre en évidence ce qui est vraiment important. Votre guichet unique pour tout ce qui concerne la vidéo La plateforme Shootsta est l'outil idéal permettant aux équipes d'entreprise de planifier, créer, collaborer, stocker et partager des vidéos. Conservez tous vos actifs et technologies Shootsta ensemble afin que votre équipe soit toujours sur la même longueur d'onde. Bonjour, efficacité.

Site Web : shootsta.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Shootsta. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.