SerVme est une plateforme complète d'expérience client qui combine les réservations, la gestion des tables, un puissant CRM marketing, le réengagement et les enquêtes auprès des clients, avec des analyses robustes. Plateforme hôtelière spécialement conçue, servme rationalise les opérations de l'avant de la maison à l'arrière de la maison à l'aide d'intégrations puissantes avec votre pile hôtelière existante telle que les téléphones, les points de vente, les PMS, les paiements et le CRM. Notre mission est de permettre aux restaurateurs de rationaliser incroyablement facilement leurs opérations et de prendre des décisions plus éclairées pour augmenter leurs revenus (acquisition) et favoriser des liens durables avec vos clients (engagement et fidélisation). SerVme alimente les restaurants, les hôtels qui exploitent des restaurants, les groupes d'entreprises F&B et la vie nocturne. Vous pouvez accéder à SerVme sur plusieurs appareils : application Web, tablette et application native sur iOS et Android. Pour en savoir plus, visitez www.servmeco.com

Catégories :

Site Web : servmeco.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à serVme. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.