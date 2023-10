Aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer Sensible Instruct, un outil de compréhension de documents alimenté par des LLM, notamment GPT-4. Avec Sensible Instruct, vous utilisez le langage naturel pour extraire instantanément des données de n'importe quel document, même ceux que vous n'avez jamais vus auparavant. CV, factures, contrats, recherches universitaires, relevés bancaires, factures de services publics et bien plus encore – Sensible Instruct peut tous les analyser.

Site Web : sensible.so

