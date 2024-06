Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Problème : les logiciels 3D de niveau professionnel sont difficiles à apprendre, tandis que les logiciels d'entrée de gamme sont lents et limités. Et les deux nécessitent plusieurs programmes pour effectuer le travail d’impression 3D. La solution SelfCAD offre des fonctionnalités de niveau professionnel, est facile à apprendre, rapide et ne nécessite aucun programme supplémentaire pour réaliser un travail d'impression 3D. SelfCAD fait la même chose pour l'industrie de la CAO 3D que Wix a fait pour l'industrie de la conception Web et Canva pour l'industrie de la conception graphique. Marchés cibles Utilisateurs intermédiaires de modélisation 3D, B2C et B2B2C Fondateurs Aaron Breuer - Fondateur et président George Weinberger PDG

Site Web : selfcad.com

