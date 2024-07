Seattle Services Portal

Seattle - Site officiel du gouvernement de la ville. Sections d'informations sur les citoyens, les entreprises et les visiteurs, ainsi que des informations sur le gouvernement de la ville. Le portail des services de Seattle permet aux utilisateurs de : * Vérifiez le statut, renouvelez, apportez des modifications, payez ou planifiez des permis ou des enregistrements en recherchant par adresse ou par numéro d'enregistrement, ou en utilisant l'onglet «Mes dossiers». * Démarrer de nouvelles applications et demandes pour divers services, notamment : Mises au point des bâtiments ; Plaintes liées aux immeubles, aux propriétés, aux immeubles locatifs, au bruit, aux services de taxi et de transport ; Certificat d'approbation de préservation historique ; Licences de location à court terme ; Licences de taxi et de location ; Licences commerciales et d'équipement ; Permis de stationnement et de camion ; Permis d'utilisation de la rue ; Permis de commerce, de construction et d'utilisation des terres ; Fournir des commentaires publics ; Services de développement des services publics ; Enregistrement des logements locatifs (RRIO); Aide aux locataires (EDRA); Permis et enregistrements liés aux arbres... Le site Web fournit également des conseils sur la façon de planifier des inspections ou des rendez-vous avec le Département de la construction et des inspections de Seattle (SDCI) ou le Département des transports de Seattle (SDOT). Si les utilisateurs ne savent pas quelle catégorie choisir, ils peuvent visiter la page Index des applications pour voir tous les types d'applications disponibles qu'ils peuvent démarrer via le portail.

Site Web : cosaccela.seattle.gov

