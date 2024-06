Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le développement de Rguroo a été motivé par le besoin de logiciels capables d’aider les instructeurs à enseigner les concepts statistiques et de réduire le temps que les étudiants consacrent aux calculs de routine. La conception de Rguroo accorde une attention particulière aux recommandations technologiques du rapport universitaire GAISE (Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education) de l'American Statistical Association.

Site Web : rguroo.com

