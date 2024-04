Rep a développé le tout premier AI Concierge pour les magasins de commerce électronique qui convertit plus de trafic, réduit les tickets d'assistance client et génère plus de ventes, le tout alimenté par notre propre Rescue AI (IA comportementale) et ChatGPT (IA conversationnelle). Le représentant aborde de manière proactive les visiteurs désengagés du site et leur propose une expérience d'achat guidée. Le résultat? Les acheteurs trouvent les produits plus rapidement, obtiennent des recommandations et des offres de produits plus pertinentes et obtiennent une réponse rapide à toutes leurs questions liées au magasin. Les conversions moyennes augmentent jusqu'à 9 %. L'AOV moyen augmente de 15 %. Réduisez les tickets d’assistance de plus de 92 %.

