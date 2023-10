Des millions de personnes font confiance à Remitly pour envoyer de l'argent à leur famille et à leurs amis à l'étranger. Envoyez de l'argent vers plus de 3 000 banques et plus de 350 000 points de retrait d'espèces dans le monde ! Les destinataires récupèrent l’argent sans payer de frais. Bénéficiez d'une offre spéciale sur votre premier transfert ! Remitly est sécurisé et rapide, avec des taux de change avantageux dans le monde entier. Pas de frais pour les destinataires, frais d'envoi faibles. Vous obtiendrez la date et l’heure exactes où votre argent arrivera chez votre destinataire. Envoyez de l’argent en toute sécurité vers plus de 100 pays à travers le monde ! Sentez-vous en sécurité en envoyant de l'argent aux Philippines, en Inde, au Vietnam, au Mexique, en République dominicaine, au Nigeria, au Pakistan, en Chine, au Ghana, au Kenya, en Colombie, au Brésil et plus encore. Remitly vous aide à envoyer de l'argent dans le monde entier en utilisant votre compte bancaire, votre carte de crédit ou votre carte de débit. Plus d’argent rentre chez vos amis et votre famille grâce aux tarifs avantageux, aux offres spéciales et à l’absence de frais cachés de Remitly. Remitly offre plusieurs niveaux de sécurité pour tous les transferts afin de protéger votre argent contre la fraude. Les expéditeurs et les destinataires peuvent parler à une vraie personne de notre équipe de service client à toute heure et n'importe quel jour en espagnol ou en anglais. Envoyez de l'argent depuis 17 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, Singapour et l'Australie. Transférez ou virez des fonds à plus de 50 fournisseurs d'argent mobile, notamment M-Pesa, MTN, Vodafone, eSewa, GCash, Paymaya, bKash, EasyPaisa et GoPay.

Site Web : remitly.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Remitly. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.