Touchez les talents plus rapidement, gagnez du temps et réduisez le coût par embauche. Nous sommes des spécialistes en acquisition de talents qui ont fondé le changement en 2005. Depuis, nous avons aidé plus de 2 500 clients à croître, à prospérer et à diriger.

Site Web : recruitmentrevolution.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à RecruitmentRevolution. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.