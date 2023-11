RecRight amène le recrutement au 21e siècle avec un outil de recrutement vidéo intuitif tout-en-un. Vous pouvez annoncer un poste vacant, recevoir des candidatures et évaluer les candidats dans l'outil de recrutement. L'entretien vidéo enregistré vous donne la possibilité de voir les personnes derrière les candidatures et d'embaucher les personnes qui cliquent. Après tout, le recrutement est une question d’interaction humaine – et non une question de stylo, de papier et de candidatures anonymes.

Site Web : recright.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à RecRight. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.