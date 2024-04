RAV.AI vise à révolutionner le montage et la publication vidéo grâce à l'intelligence artificielle. RAV.AI est un service de montage vidéo basé sur l'IA qui utilise des techniques de traitement audio et vidéo très avancées et professionnelles pour rendre votre vidéo professionnellement esthétique. La plate-forme permet aux utilisateurs de télécharger leurs séquences vidéo brutes et de fournir des vidéos montées par des professionnels en quelques instants. L'une des fonctionnalités les plus populaires de l'application est la possibilité pour un utilisateur de modifier sa vidéo en utilisant une autre vidéo comme vidéo d'inspiration. Les utilisateurs peuvent soumettre à nouveau des révisions avec des commentaires jusqu'à ce qu'ils soient 100 % satisfaits de leur projet. Les modifications RAV.AI incluent une bande sonore, des effets visuels, des graphiques de texte, des transitions et un rythme vidéo. Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers vidéo, audio et image séparément, ce qui permet des possibilités de création infinies. RAV.AI n'est pas seulement un service d'édition mais une plateforme complète d'automatisation des médias sociaux. Une fois la vidéo finale obtenue, les utilisateurs peuvent la partager directement sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.

Site Web : rav.ai

