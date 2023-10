Namecheap Private Email est un logiciel collaboratif, basé sur le cloud et open source. Il offre un design frais et moderne qui fonctionne sur les tablettes, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, permettant aux utilisateurs de communiquer quand et où ils le souhaitent. Private Email permet aux utilisateurs de créer un espace public dans des dossiers partagés, de définir et de contrôler des tâches, de créer et de gérer des horaires de travail, et bien plus encore.

Site Web : privateemail.com

