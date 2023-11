Pricez est un service social permettant de comparer les prix des aliments et des pharmacies au supermarché en ligne et dans l'application et de gérer les listes de courses. Dans Pricez, vous pouvez comparer les prix des chaînes alimentaires et pharmaceutiques, partager des listes de courses et économiser de l'argent.

Site Web : pricez.co.il

