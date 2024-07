Powerful Medical

PMcardio est un outil médical alimenté par l'IA certifié de classe IIb, conçu pour interpréter les données d'électrocardiogramme (ECG) pour le diagnostic et le traitement de diverses maladies cardiovasculaires. Accessible sous forme d'application pour smartphone, PMcardio prend en charge 39 diagnostics cardiovasculaires, dont une gamme de rythmes, d'anomalies de conduction, d'ectopies, de déviations d'axe, d'infarctus et d'hypertrophies. PMcardio fonctionne avec n'importe quel ECG à 12 dérivations, quel que soit son état, et transforme les données ECG au format numérique pour une lisibilité et un partage améliorés. Ses capacités avancées de reconnaissance d'images permettent une interprétation instantanée des ECG provenant de n'importe quelle source, y compris des images directes provenant de l'écran d'ordinateur de l'utilisateur. Au-delà de cela, l'application PMcardio fournit des diagnostics et des plans de traitement immédiats, et permet aux utilisateurs d'exporter ces rapports en toute sécurité. PMcardio fonctionne également sur tous les smartphones et peut fonctionner avec tous les appareils ECG à 12 dérivations, ce qui en fait un outil accessible et polyvalent pour l'interprétation ECG.

Site Web : powerfulmedical.com

