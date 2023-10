Le service VOD le plus universel de Pologne. Vous y trouverez des films, des séries, des programmes de divertissement, des actualités, des contenus lifestyle, automobiles et sportifs, ainsi que des titres pour enfants. Plus une large sélection de formats Player Original et Discovery+ Originals que vous ne verrez nulle part ailleurs ! Utilisez le forfait avec vos proches. Vous payez une fois et partagez le compte avec 5 personnes. Vous pouvez regarder vos programmes préférés sur deux appareils en même temps : vous pouvez regarder une série ou un match, et votre enfant peut regarder un conte de fées !

Site Web : player.pl

