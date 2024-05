PlanRadar est une plateforme SaaS numérique primée pour la documentation, la gestion des tâches et la communication dans les projets de construction et immobiliers. Nous opérons dans le monde entier, actuellement sur plus de 75 marchés. Nous servons tous les marchés de l'immobilier et de la construction, ajoutant de la valeur à chaque personne impliquée dans le cycle de vie du bâtiment, des entrepreneurs et ingénieurs aux gestionnaires immobiliers et propriétaires. Notre plateforme numérise tous les processus et communications quotidiens, permettant des gains de temps, des économies de coûts et permettant de réaliser des projets avec une qualité supérieure. Chaque jour, nous aidons les professionnels à gagner en efficacité et à accroître la réussite de leurs projets en rationalisant leur façon de travailler et en fournissant un accès en temps réel aux données précieuses du projet. Aujourd'hui, plus de 120 000 utilisateurs de la plateforme réalisent d'énormes économies de temps et d'argent grâce à PlanRadar. PlanRadar est actuellement disponible en 20 langues et peut être utilisé sur tous les appareils IOS, Windows et Android.

Site Web : planradar.com

