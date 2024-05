Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Plai est l'outil publicitaire d'IA conçu pour les équipes et les agences marketing. Des milliers d'annonceurs utilisent Plai pour créer des publicités Facebook, Google Ads et TikTok Ads à partir d'une invite ChatGPT. Plai trouve automatiquement votre public cible, génère votre création et lance vos campagnes publicitaires comme un pro en quelques secondes, aucune expérience requise. Que vous ayez besoin d'acquérir de nouveaux prospects pour votre startup, des ventes pour votre boutique de commerce électronique ou de développer votre marque, Plai est votre super application de marketing.

Site Web : plai.io

