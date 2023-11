Communauté inclusive, accès exclusif. Rejoignez PINK Nation, téléchargez l'application d'achat VS PINK, devenez membre et bien plus encore ici ! Pink (stylisé PINK) est une ligne de lingerie et de vêtements de Victoria's Secret, une ancienne filiale de L Brands, ciblant les femmes plus jeunes que leur ligne principale. Le groupe démographique cible est constitué de jeunes âgés de 13 à 22 ans.

Site Web : pink.victoriassecret.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PINK Nation. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.