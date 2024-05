PIMworks est une solution complète de gestion des informations sur les produits (PIM) qui permet de gérer de manière centralisée toutes vos informations et données sur les produits. Parallèlement à la gestion des données produits, les détaillants en ligne et les marques peuvent facilement gérer leurs actifs numériques, syndiquer de manière transparente des données produits précises sur plusieurs canaux, optimiser le contenu des produits conformément aux normes du marché et garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. PIMworks vous aide à créer des expériences de contenu produit personnalisées et propose diverses intégrations, notamment Bigcommerce, Magento et Shopify, Amazon, pour n'en nommer que quelques-unes. Les fonctionnalités d'enrichissement du catalogue de produits basées sur l'IA-ML de PIMworks contribuent à améliorer la précision du contenu des produits. Toutes les équipes créant des catalogues de produits peuvent collaborer efficacement en créant des workflows avec notre système PIM. Les performances globales des données produit peuvent être surveillées et analysées à l'aide d'informations sur les tableaux de bord, et les entreprises peuvent étendre de manière transparente la visibilité de leur marque sans aucune complexité grâce à notre solution PIM de classe mondiale.

Site Web : pimworks.io

