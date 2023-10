Communication personnalisée sur le parcours du colis. Avec le même nombre de clients, vous gagnez jusqu'à + 10 % de revenus en plus sur le parcours du forfait en utilisant PAQATO. En effet, PAQATO dirige jusqu'à + 70 % de vos clients vers votre propre page de suivi et de traçabilité avec une communication post-achat entièrement automatisée et personnalisée.

Site Web : paqato.com

