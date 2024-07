Owny est un outil de technologie financière qui fournit une plate-forme complète permettant aux entreprises de gérer leurs besoins en capital et bancaires. Il offre des fonctionnalités basées sur l'IA pour rationaliser les processus liés à la gestion des capitaux privés, aux investisseurs et à la trésorerie. L'outil s'adresse à divers secteurs tels que les startups, les fonds de capital-investissement et de capital-risque, l'immobilier, etc. Pour les startups, Owny permet la gestion des SAFE (Simple Agreement for Future Equity) et des billets convertibles à l'aide de modèles standard de l'industrie. Il propose également des outils d'IA permettant aux fonds d'intégrer des fonds existants et nouveaux, à l'aide de modèles standard et personnalisés. L'outil facilite les activités d'investissement dans l'immobilier en permettant aux utilisateurs de partager des annonces, de traiter des contrats et de gérer les dépôts pour les offres immobilières privées. Les investisseurs peuvent bénéficier d'un tableau de bord privé qui fournit des comptes dédiés, des fonctionnalités de gestion des investissements, des vérifications, etc. De plus, Owny couvre les transferts de paiements mondiaux via son module FX/ACH/Wire, qui gère les paiements sortants et entrants liés à des offres privées spécifiques. L'outil propose également des outils de back-office pour le reporting des transactions, la gestion de la conformité et les mises à jour personnalisées. Les utilisateurs peuvent suivre l'intérêt, l'activité de vente et l'inventaire grâce à des outils interactifs d'analyse de données. Owny permet aux utilisateurs de créer et de partager des accords pour des processus de clôture, des paiements, des remboursements et d'autres activités contractuelles transparents. De plus, l'outil fournit une assistance continue grâce à une équipe dédiée de spécialistes, garantissant une expérience de service sans faille pour les utilisateurs et les parties prenantes. Il est important de noter qu'Owny est une société de technologies financières, et non un courtier enregistré ou une banque, et qu'elle ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux ou d'investissement. La plateforme s'associe à des conseillers en investissement enregistrés pour offrir certaines fonctionnalités d'investissement, et tous les services de conseil en investissement sont fournis par ces conseillers tiers. Les utilisateurs doivent être conscients du biais potentiel dû au partenariat lorsqu’ils envisagent des options d’investissement. L’investissement comporte des risques et les performances projetées ou hypothétiques ne doivent pas être considérées comme des garanties des résultats futurs de l’investissement.

Site Web : owny.com

