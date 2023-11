Plateforme d'automatisation de la facturation et des revenus pour les entreprises en pleine croissance, qui simplifie la manière dont les entreprises fixent le prix des produits, envoient des factures, collectent les paiements et comptabilisent les revenus. Conçue pour le marché des PME, la plate-forme basée sur le cloud supprime les solutions manuelles dans les fonctions de comptabilité clients et de reconnaissance des revenus et se situe entre une application/CRM et un système comptable. Une méthodologie basée sur l'API REST signifie que l'intégration avec les systèmes existants peut être réalisée avec un impact minimal sur les équipes d'ingénierie.

Site Web : ordwaylabs.com

