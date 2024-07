Le plugin Portrait AI Picture Retouching d'ON1 est un outil puissant qui utilise l'apprentissage automatique pour améliorer et retoucher les portraits rapidement et sans effort. Conçu pour les photographes professionnels et passionnés, ce logiciel retouche parfaitement chaque visage, offrant aux utilisateurs des résultats de niveau professionnel. Avec le plugin Portrait AI Picture Retouching, les utilisateurs peuvent facilement supprimer les imperfections, lisser la peau et améliorer les traits du visage pour créer de superbes portraits. Le plugin exploite des algorithmes avancés d’apprentissage automatique pour identifier et corriger automatiquement les problèmes courants tels que les imperfections, les rides et les tons chair inégaux. Ce plugin fonctionne de manière transparente avec ON1 Photo RAW, un logiciel complet de retouche photo, permettant aux utilisateurs d'intégrer de manière transparente la retouche de portraits dans leur flux de travail. Il peut être acheté ou souscrit directement sur le site Web ON1. En plus des capacités de retouche de portraits, ON1 Photo RAW offre une gamme d'autres fonctionnalités et outils, notamment l'organisation des photos, le développement de photos, les outils de masquage, la réduction du bruit, l'édition du ciel et divers effets photo. Le logiciel prend également en charge les plugins pour les logiciels d'édition populaires tels qu'Adobe Lightroom, Adobe Photoshop et Capture One. Que vous soyez un photographe portraitiste professionnel ou un passionné cherchant à améliorer vos photos, le plugin Portrait AI Picture Retouching de ON1 est un outil précieux. cela simplifie le processus de création de portraits époustouflants avec des résultats de niveau professionnel.

Site Web : on1.com

