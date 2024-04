Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Offiga est le premier tableau de bord de cadeaux d'entreprise en Inde qui simplifie les cadeaux pour les entreprises de toutes tailles. Il offre une gamme de fonctionnalités, notamment le suivi de l'état en temps réel de toutes les commandes, la gestion des adresses des employés ou des clients, le téléchargement d'un résumé des statuts des commandes et bien d'autres fonctionnalités à venir ! Avec son interface conviviale et ses intégrations puissantes, notre tableau de bord aide les équipes RH et achats à gérer les cadeaux plus efficacement. Plus de 100 grandes entreprises mondiales font confiance à Offiga pour répondre à tous leurs besoins en matière de cadeaux.

Catégories :

Site Web : offiga.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Offiga. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.