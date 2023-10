NS1 optimise la fourniture des applications Internet et d’entreprise les plus critiques au monde. Seule la plate-forme NS1 repose sur une architecture moderne basée sur l'API qui agit sur les données en temps réel et devient plus puissante dans des environnements complexes, transformant le DNS, le DHCP et la gestion des adresses IP (IPAM) en un système intelligent, efficace et automatisé. La technologie de NS1 génère des gains considérables en termes d'efficacité informatique et de performances, de fiabilité et de sécurité des applications pour les plus grandes entreprises mondiales, notamment Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora et The Guardian.

Site Web : ns1.com

