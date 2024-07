Novable est une plate-forme technologique basée sur l'IA qui permet la recherche de startups et d'innovations. La plateforme vise à fournir une méthodologie axée sur le client pour la recherche d'innovations qui combine la technologie DeepMatching™ avec les informations d'experts. La plate-forme comprend des fonctionnalités telles que la recherche professionnelle, la validation et l'assistance à l'engagement, qui aident les entreprises à trouver les startups les mieux adaptées en seulement deux jours. Novable donne accès à un réseau contextuel qui comprend le contenu de sites Web, les flux sociaux, les actualités, les brevets et les données financières de plus de 0 million d'entreprises innovantes dans plus de 0 pays et 0+ sujets. Les entreprises peuvent soumettre des recherches en langage naturel, suivre le guide et obtenir des résultats immédiats et personnalisés correspondant à leurs besoins. La plateforme peut gagner des centaines d’heures en filtrant le bruit et en ne fournissant que ce qui compte. Novable a reçu la confiance de certains des professionnels de l'innovation les plus visionnaires, avec un taux de satisfaction de 97 % selon Trustpilot. La plateforme propose également diverses ressources telles que des témoignages de clients, un e-book et un blog pour aider les entreprises à s'inspirer et à se tenir au courant des dernières tendances en matière d'innovation. En résumé, Novable est un outil puissant conçu pour aider les entreprises à découvrir dès aujourd'hui les innovations de demain. La plateforme vise à offrir une expérience transparente et efficace grâce à sa technologie basée sur l'IA, aux informations d'experts et à un réseau contextuel qui offre une compréhension complète de l'écosystème des startups.

Site Web : novable.com

