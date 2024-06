Nocodelytics est conçu pour rendre les métriques de suivi sur les sites Webflow simples et directes. Il permet aux utilisateurs de suivre diverses interactions telles que les clics sur les boutons, les clics sur les liens, l'engagement des éléments du CMS et les recherches sur site. Principales caractéristiques: * Suivez les clics sur les boutons et les liens en quelques clics, sans aucun codage requis. * Découvrez ce que les utilisateurs recherchent sur le site, ce qui peut aider à éclairer le développement de contenu et de fonctionnalités. * S'intègre à d'autres outils Webflow tels que Jetboost et Memberstack pour fournir des informations plus approfondies. * Propose des visualisations et des tableaux de bord simples qui peuvent être intégrés directement sur le site Webflow. * Fournit des analyses conviviales et conformes au RGPD en mettant l'accent sur la confidentialité des données.

Site Web : nocodelytics.com

