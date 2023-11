Dans un monde où les faits vrais sont rares, il n’y a jamais eu autant de besoin d’une source d’information fiable et impartiale sur ce qui se passe dans le monde – ni de besoin d’inspiration à travers de grandes idées. De l'intelligence artificielle au changement climatique, des dernières innovations en matière de santé aux mystères de la physique quantique et de l'esprit humain, New Scientist couvre les idées et les innovations qui comptent.

Site Web : newscientist.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à New Scientist. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.