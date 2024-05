Alternatives - Munch

Rizzle

rizzle.com

Rizzle crée des teasers, des faits saillants et des clips à partir de podcasts et de vidéos. Grâce à l'IA, Rizzle réduit le temps d'édition de plus de 8 heures à moins de 30 minutes. Rizzle est en partenariat avec Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic et d'autres pour proposer des vidéos de qual...