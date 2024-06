Motionlab Platform est la technologie ultime pour les agences et les marques qui vous permet de créer une communication vidéo personnalisée. Motionlab rend vos e-mails, MMS et messages d’application sous stéroïdes. Avec diverses possibilités de diffusion de vidéos personnalisées vous atteindrez toujours le potentiel maximum d’engagement auprès de vos clients. Les vidéos personnalisées de Motionlab Platform sont facilement intégrables. dans votre plateforme de messagerie préférée, vos solutions SMS/MMS ou vos applications personnalisées. Utilisez Motionlab Player et confiez-nous l’hébergement et le streaming de vos vidéos. Motionlab Player est facilement intégrable. dans votre landing page grâce à diverses intégrations aux solutions web les plus utilisées. Notre lecteur lira toujours la bonne vidéo pour le spectateur spécifique. Laissez vos clients interagir avec leur vidéo grâce aux boutons CTA. Utilisez tout le potentiel de production vidéo. Des centaines d'effets disponibles pour votre vidéo grâce à l'extension Motionlab Template Creator AE. Les artistes vidéo utilisent Motionlab Template Creator AE Extension pour créer un modèle vidéo dynamique qui leur permet de combiner des données et des ressources créatives dans des milliers de vidéos personnalisées uniques. Les attributs de personnalisation sont définis à l'avance par le gestionnaire de données. Grâce à cela, les artistes vidéo peuvent se concentrer uniquement sur le montage vidéo et la préparation dynamique de modèles. Les vidéos personnalisées obtiennent un taux de complétion vidéo, un engagement et un taux de clics phénoménaux. Mesurez ces mesures et bien d’autres avec des statistiques intégrées. La plateforme Motionlab vous permet également d'utiliser des boutons CTA uniques, propres à chaque client.

