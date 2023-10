L'application Moneycontrol est l'application n°1 en Asie pour les affaires et la finance. Suivez les dernières mises à jour sur les marchés financiers indiens et mondiaux sur votre smartphone avec l'application Moneycontrol. Il couvre plusieurs actifs des bourses BSE, NSE, MCX et NCDEX, vous permettant ainsi de suivre facilement les indices (Sensex et Nifty), les actions, les contrats à terme, les options, les fonds communs de placement, les matières premières et les devises. Surveillez vos investissements avec Portfolio et Watchlist. Restez à jour avec le large éventail d’actualités couvertes dans nos sections Actualités et Finances personnelles. Obtenez des avis d’experts, une couverture approfondie et une analyse des marchés financiers avec la diffusion en direct de CNBC AWAAZ (hindi), CNBC BAJAR (gujarati) et CNBC PRIME HD.

