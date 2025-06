L'application ミンネ est un marché en ligne où plus de 700 000 créateurs et marques proposent des articles faits à la main, facilitant la découverte d'objets uniques.

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Minne - minne.com. L'un des plus grands marchés artisanaux du Japon, avec plus de 700 000 artistes et marques. Votre vie peut changer un peu en rencontrant un objet que vous pensez être le bon.

Site Web : minne.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ミンネ (minne). Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.