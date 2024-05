Formé par des professionnels ayant plus de 20 ans d'expérience dans les grands projets de gestion et ERP, MIND ERP domine tout le cycle de développement de projets informatiques, de l'étude de faisabilité à la livraison de solutions intégrées aux processus d'affaires. Nous proposons MindERP, un logiciel complet de gestion d'entreprise, étant un ERP qui dispose également de fonctions CRM, E-Procurement, E-Commerce et Portail de commande, le tout sur une seule plateforme et une solution conçue par des experts, faisant de l'entreprise de l'entreprise un lieu unique. expérience. De plus, nous fournissons également SAF - Financial Support System, qui facilite l'utilisation de la comptabilité des entreprises, sans avoir besoin de différents programmes ou licences installés, facilement intégré à d'autres systèmes ERP, simplifiant ainsi les processus financiers, tels que les avances et le contrôle des autorisations. des paiements (de procédures judiciaires, taxes, fret, frais de déplacement, etc.) et l'émission de deuxièmes exemplaires de factures. Nous proposons également des conseils sur les grands ERP du marché avec des professionnels possédant une vaste expérience dans les processus de contrôle et de finance, de gestion industrielle et de logistique. Grâce à des activités d'externalisation, nous fournissons également une assistance en matière de matériel et de logiciels, de planification de l'environnement, d'allocation de centres de données, d'hébergement de sites Web et de messagerie électronique.

Site Web : itwsgroup.com

