Medgic est une plate-forme pratique basée sur l'IA offrant aux utilisateurs la possibilité de scanner, d'analyser et de détecter les maladies de la peau. Il permet aux utilisateurs d’exploiter la technologie de l’intelligence artificielle pour diagnostiquer potentiellement des problèmes liés à la peau. Le processus en trois étapes est conçu pour être convivial, exigeant que les utilisateurs scannent simplement la zone cutanée concernée, la soumettent à une analyse par IA et reçoivent les résultats de détection. Medgic n'est pas seulement un outil, mais aussi un moyen de commodité et de diagnostic préliminaire rapide qui peut être utile pour une détection précoce ou pour guider une consultation avec un professionnel de santé. Il est accessible sous forme d'application Web et peut également être téléchargé à partir de la boutique d'applications de Google et de Huawei, s'adressant à un large éventail d'utilisateurs. La plate-forme prend en charge plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, le français, divers dialectes chinois, l'indonésien, le vietnamien, le japonais, le portugais, l'hindi et le bengali, ce qui la rend adaptée à une accessibilité mondiale. Veuillez noter que bien que Medgic offre une ressource utile pour l'analyse des problèmes de peau, elle ne remplace pas l'avis d'un médecin professionnel. Pour toute préoccupation ou confirmation sérieuse, des professionnels de la santé doivent être consultés.

Site Web : medgic.co

